سواكري تتابع إجراء فحص كورونا لرياضيي النخبة وتحفزهم قبل عودتهم للتحضيرات

قامت كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة، سليمة سواكري، بزيارة ميدانية لمركز تجمع الفرق الوطنية بالسويدانية، لمتابعة عملية خوع رياضيي النخبة لفحص كورونا.

وأوضحت سليمة سواكري، عقب هذه الزيارة الميدانية، أن الفوج الأول من رياضيي النخبة، المعنيين بهذه الفحوص، شمل رياضيين من سبعة اختصاصات مختلفة.

واعتبرت كاتبة الدولة سواكري، أن هذه الزيارة كانت مناسبة لتشجيع الرياضيين المؤهلين للألعاب الأولمبيو، والبارالمبية 2021، وهي فرصة أيضا للاستماع لانشغلاتهم، قبل عودتهم للتحضيرات

وأوضحت كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة، سليمة سواكري، أن فحوصات كورونا، ستتواصل مع أفواج أخرى من رياضيي النخبة، في اختصاصات رياضية أخرى.