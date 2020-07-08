سواكري تتعهد بتوفير ظروف التحضير لرياضيي النخبة

تعهدت “سليمة سواكري” الوزيرة المنتدبة المكلفة برياضة النخبة بتوفير ظروف التحضير الملائمة لرياضيي النخبة المتأهلين لأولمبياد طوكيو وألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران.

سواكري كتبت على صفحتها الرسمية:”في ظل تداعيات الأزمة الصحية لـ جائحة كورونا التي مسّت الجزائر لاسيما الضرر الذي نجم عنها، خاصة على رياضيي النخبة المتأهلين إلى أولمبياد طوكيــو 2021 أو المقبلين على التأهل لهذا الموعد الرياضي الهام”.

وأضافت:”إنّني و منذ تولّي مهامي أحرص شخصيّا على المتابعة والإلمام بالظروف التي فرضتها هذه الوضعية الصحية الاستثنائية وانعكست على تحضيرات رياضيي النخبة”.

وختمت:”إذ سنبذل قصارى جهدنا من أجل توفير كافة الظروف والإمكانيات اللازمة، والتي من شأنها تسهيل تحضيرات رياضيي النخبة ومساعدتهم على العمل ضمن مناخ صحي سليم ريثما تُرفع تدابير الحجر الصحي”.