سواكري تحفز بدران للتألق في الألعاب البارالمبية طوكيو 2021

الرياضة
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سواكري تحفز بدران للتألق في الألعاب البارالمبية طوكيو 2021 صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

إستقبلت اليوم الأربعاء “سليمة سواكري” الوزيرة المنتدبة المكلفة برياضة النخبة “أيوب بدران” رياضي نخبة من ذوي الهمم لاعب المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي.

الصفحة الرسمية للوزيرة المنتدبة المكلفة برياضة النخبة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” نشرت أمسية اليوم الأربعاء صورة لقاء سواكري ببدران.

وأرفقت الصورة ب:”لقد سعدت وتشرّفت باستقبال البطل أيوب بدران رياضي نخبة من ذوي الهمم لاعب المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي، المتأهلّ لخوض غمار منافسات الألعاب البارالمبية طوكيو 2021، مرفوقا بالسيد سامي_دوسان، رئيس الجمعية الرياضية لكرة السلة على الكراسي المتحركة. الإتحاد الرياضي بوفاريك”.
“هذه المقابلة كانت سانحة تطرّقت من خلالها إلى الانشغالات والتطلعات المستقبلية للبطل أيوب بدران، وكذا ظروف استىئناف التحضير والتدريبات، لمختلف الاسحقاقات الرياضية على رأسها الألعاب الشبه أولمبية طوكيو 2021”.


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