سواكري تحيي ذكرى مجازر 8 ماي 1945

الرياضة
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سواكري تحيي ذكرى مجازر 8 ماي 1945
بقلم كريم.تيغرمت

أحيت كاتب الدولة المكلفة برياضة النخبة، سليمة سواكري ذكرى مجازر 8 ماي 1945، أين ترحمت على شهداء ثورة التحرير.

ونشرت سواكري، اليوم السبت، تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، بمناسبة الذكرى الـسادسة والسبعين لمجازر 8 ماي 1945.

ومجدت كاتبة الدولة، في تغريدتها، شهداء ثورة التحرير،  وضحايا هذه المجازر، بعباراة قوية، مرفوقة بصور خاصة بهذه الأحداث.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=993731

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