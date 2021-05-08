سواكري تحيي ذكرى مجازر 8 ماي 1945

أحيت كاتب الدولة المكلفة برياضة النخبة، سليمة سواكري ذكرى مجازر 8 ماي 1945، أين ترحمت على شهداء ثورة التحرير.
ونشرت سواكري، اليوم السبت، تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، بمناسبة الذكرى الـسادسة والسبعين لمجازر 8 ماي 1945.
ومجدت كاتبة الدولة، في تغريدتها، شهداء ثورة التحرير، وضحايا هذه المجازر، بعباراة قوية، مرفوقة بصور خاصة بهذه الأحداث.
وإذ نستذكر بطولات الشعب الجزائري الأبىّ ونستلهم العبر فإننا نضع اليد في اليد ونسعى دوما لتحقيق رفعة ورقيّ وطننا، متيقنين أنَّ الجزائر الجديدة لن تبنيها سوى سواعد بناتها و أبنائها وترتقي بها للأفضل#تحيا_الجزائر #المجد_والخلود، #لشهدائنا_الأبرار. pic.twitter.com/knMkhtsdCv
— كاتبة الدولة لرياضة النخبة (@S_E_C_S_E) May 8, 2021
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