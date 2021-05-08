سواكري تحيي ذكرى مجازر 8 ماي 1945

أحيت كاتب الدولة المكلفة برياضة النخبة، سليمة سواكري ذكرى مجازر 8 ماي 1945، أين ترحمت على شهداء ثورة التحرير.

ونشرت سواكري، اليوم السبت، تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، بمناسبة الذكرى الـسادسة والسبعين لمجازر 8 ماي 1945.

ومجدت كاتبة الدولة، في تغريدتها، شهداء ثورة التحرير، وضحايا هذه المجازر، بعباراة قوية، مرفوقة بصور خاصة بهذه الأحداث.