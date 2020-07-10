سواكري تستقبل المصارع البارالمبي “عبد الرحمان شتوان”

أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة برياضة النخبة “سليمة سواكري” سعادتها باستقبال البطل المصارع “عبد الرحمان شتوان” من ذوي الارادات القوية.
سواكري أضافت خلال منشور على صفحتها الرسمية أن المقابلة شكّلت فرصة للسماع لانشغالات وطموحات المصارع عبد الرحمان شتوان.
كما وعدت ببذل قصارى جهدها مع وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي من أجل تهيئة كافة الظروف الملائمة واللازمة للتحضير الجيد للألعاب الأولمبية طوكيو2021.
لقد سعدت باستقبال البطل المصارع #عبد_الرحمان_شتوان من #ذوي #الارادات #القوية، المقابلة شكّلت فرصة، استمعنا من خلالها…
Publiée par كاتبة الدولة مكلفة برياضة النخبة السيدة سليمة سواكري sur Vendredi 10 juillet 2020
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