سواكري تستقبل المصارع البارالمبي “عبد الرحمان شتوان”

أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة برياضة النخبة “سليمة سواكري” سعادتها باستقبال البطل المصارع “عبد الرحمان شتوان” من ذوي الارادات القوية.

سواكري أضافت خلال منشور على صفحتها الرسمية أن المقابلة شكّلت فرصة للسماع لانشغالات وطموحات المصارع عبد الرحمان شتوان.

كما وعدت ببذل قصارى جهدها مع وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي من أجل تهيئة كافة الظروف الملائمة واللازمة للتحضير الجيد للألعاب الأولمبية طوكيو2021.