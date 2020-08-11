“سواكري” تستقبل “بورعدة” وتحفزه لتحقيق نجاحات آخرى

إستقبلت اليوم الثلاثاء الوزيرة المنتدبة المكلفة برياضة النخبة “سليمة سواكري” البطل الجزائري في اختصاص العشاري “العربي بورعدة”.

الاجتماع كان فرصة مواتية للتطرق لظروف استئناف التحضيرات للمواعيد القادمة وكذا الوقوف على انشغالات العربي بورعدة.

الصفحة الرسمية للوزيرة المكلفة برياضة النخبة على “فايسبوك” نشرت صورة من اللقاء وأرفقتها بهذه الرسالة:”لقد سعدت وتشرّفت صبيــحة اليـوم الثلاثاء 11 أوت 2020، باستقبـال البطـل العربـي بورعـدة، اختصاص العشاري، ألعــاب القوى، مرفوقـــا بمدربه السيــد محمد حسين”.

“هذا، وقد شكّلت المقابلة فرصة تمّ التطرق من خلالها إلى ظروف استئناف التدريبات والتحضير في إطــار احترام البروتوكول الصحــي الذي تمّ إعـداده في هذا الشأن”.

“كما وقفت على انشغـالات وتطلعات البــطل العـــربي بورعدة بخصوص مشاركته في المنافسات الرياضية القارية و الدولية المقبلة”.