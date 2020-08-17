سواكري تعزي في وفاة مكتشف مخلوفي

عزت الوزيرة المنتدبة المكلفة برياضة النخبة، سليم سواكري، أسررة المدرب علي رجيمي، الذي وافته المنية مُتأثرا بفيروس كورونا.

وكتبت البطلة الإفريقية السابقة في رياضة الجيدو على حسابها الرسمي في “فايسبوك” ما يلي :

تلقيت ببالغ الأسى والحزن، نبأ وفاة المغفور له بإذن الله المدرب القدير علي رجيمي، متأثرا بإصابته بفيروس كوفيد 19، الفقيد إبن ولاية سوق أهراس، قامة من قامات رياضة ألعاب القوى، و المدرّب والمكتشف الأول للبطل الأولمبي توفيق مخلوفي الذي شجّعه وأطّره منذ أولى خطواته في مسيرته الرياضية إلى تتويجه في أكبر المحافل الرياضية العالمية.

وأمام هذا المصاب الجلل لا يسعني إلاّ أن أتوجه بخالص العزاء و صادق المواساة إلى عائلة المرحوم وذويه، وإلى البطل الأولمبي توفيق مخلوفي وعائلة رياضة ألعاب القوى، متضرّعة إلى الله العلي القدير أن يتغمد روح الفقيد بواسع الرحمة والغفران، ويلهم وذويه الصبر و السلوان.