سواكري تنال الإعتراف من اللجنة الأولمبية الدولية

الرياضة
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سواكري تنال الإعتراف من اللجنة الأولمبية الدولية
بقلم كريم.تيغرمت

نالت بطلة الجيدو الجزائري، سليمة سواكري، اليوم الأحد، الإعتراف من اللجنة الأولمبية الدولية، نظير ما قدمته طيلة مشوارها الرياضي.

ومنحت اللجنة الأولمبية الدولية، البطلة السابقة سليمة سواكري، لقب “المرأة والرياضية” لسنة 2020، عن قارة إفريقيا.

ويأتي هذا الإعتراف، كون سواكري، تعد أول إمرأة عربية، شاركت في الألعاب الأولمبية، وكان ذلك سنة 1992، وعمرها 17 عاما، قبل أن تضمن بعدها ثلاثة مشاركات أخرى.

وضمت قائمة الفائزات عبر القارات، بجائزة اللجنة الأولمبية الدولية للمرأة والرياضية 2020، كل من الأسماء التالية:

الجزائرية – سليمة سواكري (إفريقيا)

الكندية – جيلين ديمارس (أمريكا)

الكورية – كيم جيم هو (آسيا)

الدنماركية – الزي ترانغبارك (أوروبا)

كيتي سيلر (أستراليا)


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