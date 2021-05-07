سواكري تهنئ البطلين هديلي ومسكين

وجهت كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة، سليمة سواكري اليوم الجمعة، تهانيها للبطلين الجزائريين رشيد مسكين، وهديلي تقي الدين.

ونشرت سواكري، تغريدة عبر حسابها الرسمي، موجهة للعداء هديلي، هنأته من خلالها، على التكريم الذي حظي به في الجامعات الأمريكية عقب حصوله على شهادة الماستر.

وفي تغريدة أخرى، هنأت كاتبة الدولة، البطل الجزائري الآخر رشيد مسكين، لحصوله على لقب (wbc) في رياضة المواي تاي.

وأرفقت كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة، تغريدتها هذه، بصورة للبطلين الجزائريين، متمنية لهما المزيد من التألق والنجاح.