سواكري تهنئ السباحة شرواطي بتأهلها لأولمبياد طوكيو

هنأت كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة، سليمة سواكري السباحة الجزائرية، سعاد شرواطي بتأهلها المستحق لأولمبياد طوكيو 2021.

ونشرت سليمة سواكري، تغريدة، غبر حسابها الرسمي على “تويتر”، هنأت من خلالها الباحة سعاد شرواطي، بهذا الإنجاز.

وثمنت كاتبة الدولة، تدعيم سعاد شرواطي، الحضور النسوي للرياضيات الجزائريات، في أولمبياد طوكيو المقبلة، والمعول عليهم لرفع الراية الوطنية.

وختمت كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة، سليمة سواكري، تغريدتها، بتمني التوفيق، لكل الرياضيين الجزائريين في الإستحقاقات المقبلة.

يذكر أن السباحة سعاد شرواطي، دخلت تاريخ السباحة الجزائرية، كونها أول سباحة إفريقية تتأهل للألعاب الأولمبية في اختصاص السباحة في المياه المفتوحة مسافة 10كلم.