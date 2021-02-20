سواكري تهنئ شراد على فوزه بالبطولة الوطنية للعدو الريفي

الرياضة
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سواكري تهنئ شراد على فوزه بالبطولة الوطنية للعدو الريفي
بقلم كريم.تيغرمت

هنأت كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة، سليمة سواكري العداء الجزائري أسامة شراد، بعد فوزه بالبطولة الوطنية للعدو الريفي.

ووجهت سواكري تهانيها، للعداء أسامة شراد، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، بعد فوزه بالبطولة الوطنية للعدو الريفي التي جرت يوم 20 فيفيري، بتيزي وزو.

وأبدت كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة، تمنياتها بمزيد من التوفيق والنجاح للعداء الجزائري، في قادم المنافسات، والاستحقاقات الرياضة لتشريف الراية الوطنية.

وأرفقت سليمة سواكري، تغريدتها هذه، بصورة تجمعها رفقة الموهبة الشابة الصاعدة، خلال استقبالها له في وقت سابق.


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