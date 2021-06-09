سواكري تُساند “الجيدو” الفلسطيني

عقدت كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة، سليمة سواكري جلسة عمل مع رئيس الاتحاد الفلسطيني للجيدو، جهاد عويضة الذي شارك حفل افتتاح البطولة العالمية للجيدو، كضيف شرف. واتفقت البطلة الجزائرية السابقة مع نظيرها الفلسطيني على العديد من النقاط في إطار مُساندة الجزائر للأشقاء من الجانب الرياضي.

وتم الاتفاق أثناء الاجتماع حول الخطوط العريضة لاستضافة الجزائر معسكر تدريبي رياضي لأبطال فلسطين، في رياضة الجيدو، فضلا عن دورة تكوينية تأهيلية للمدربين والحكام.(الجيدو).

وتمنّت كاتبة الدولة التوفيق والنجاح للأشقاء الفلسطينيين و أكّدت “نحن دائما ندعم ونساند الرياضة في فلسطين، ونسعى دائما لتواجدها على الساحة العربية الإقليمية والدولية”.

يُشار بأن كاتبة الدولة المُكلفة برياضة النخبة، تتواجد حاليا بمدينة بودابست المجرية، حيث حضرت أشغال الجمعية العامة للإتحاد الدولي للجيدو، وكذا منافسات بطولة العالم للجيدو الجارية حاليا.