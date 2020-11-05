سواكري تُعزي عائلة البطل الإفريقي السابق “صادق فرحي”

قدمت “سليمة سواكري”، كاتبة الدولة مكلـفة برياضة النخبة تعازيها لعائلة البطل الإفريقي السابق في الجيدو “صادق فرحي” الذي وافته المنية بعد معاناة طويلة مع المرض.

ونشرت “سواكري” عبر الحساب الرسمي في “الفايسبوك”:

“ببالغ الحزن و الأسى تلقيت نبأ وفاة المغفور له بإذن الله البطل الافريقي السابق في الجيدو صادق فرحي، بعد معاناة طويلة مع المرض”.

“إثر هذا المصاب الجلل أتقدم باسمي و باسم كل رياضي النخبة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى عائلة الفقيد راجية من الله عز وجل أن يتغمد روحه الطيبة فسيح جناته وأن يغفر له و يرحمه بواسع رحمته و يلهمنا وذويه جميل الصبر وحسن السلوان”.

https://www.facebook.com/secsemjs/posts/168723358236796?__tn__=-R