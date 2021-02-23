سواكري تُهنئ بودينة بعد تحقيقه ميدالية تاريخية في البطولة العالمية للتجديف

هنأت كاتبة الدولة المُكلفة برياضة النخبة “سليمة سواكري” الرياضي الجزائري سيد علي بودينة بعد حصوله على الميدالية البرونزية في البطولة العالمية للتجديف داخل القاعة.

سواكري نشرت على صفحتها الرسمية اليوم الثلاثاء صورة لبودينة وأرفقتها ب:”هنيئا للبطل سيد علي بودينة، التتويج عن جدارة واستحقاق بميدالية برونزية ضمن فعاليات البطولة العالمية للتجديف داخل القاعة (إيرغومتر) الافتراضية المقامة فعالياتها في الفترة من 23 إلى 27 فيفري”.

وأضافت:”ألف مبروك لبطلنا المتألّق على هذا الإنجاز الرائع والمميز، الذي يأتي قبيل خوضه لمنافسات الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، وسيشجّعه لامحال من أجل الصعود على منصات التتويج الأولمبي ورفع الراية الوطنية⁦ و إسماع صوت النشيد الوطني ⁩بين الأمم”.