سواكري: “سندعم الرياضة في تمنراست التي بإمكانها أن تصبح قبلة لتحضيرات رياضيينا”

أكدت كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة، اليوم السبت، عزمها على دعم الياضة والرياضيين في ولاية تمنراست، التي اعتبرتها مكان استراتيجي لتحضير الرياضيين.

وصرحت سليمة سواكري، في هذا الخصوص: “زيارتنا لولاية تمنراست، جاءت بغرض الاستماع لانشغالات مختلف الجمعيات الرياضية والشبانية”.

وأضافت: “هدفنا توفير كل الامكانيات اللازمة لشباب المنطقة لتفجير طاقاتهم المتعدد، خاصة وأننا وقفنا اليوم على مواهب ومؤهلات رائعة، من طرف شباب وشابات المنطقة”

وتابعة سواكري: “هذه المنطقة أيضا تزخر بمناخ ملائم، على ارتفاع حوالي 3 آلاف متر، ما يسمح لها بأن تكون مقصد لرياضيينا في تحضيراتهم، بدل توجههم للدول الإفريقية الأخرى، على غرار كينيا”.

وختم كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة: “وقفت اليوم على مواهب جد هامة لدى فتيات المنطقة، وأعدهم بدعم الرياضة النسوية في ولاية تمنراست”.