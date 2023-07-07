سواكري: “مستوى البطولة العربية عالٍ جدا والتنظيم محكم”

أكدت البطلة الجزائرية السابقة في رياضة الجيدو، سليمة سواكري، المستوى العالي للبطولة العربية، والتنظيم المحكم.

وصرحت سواكري، لتلفزيون “النهار”: “لاحظنا مستوى عالمي في بعض المنافسات من هذه البطولة العربية”.

كما أضافت: “في وزن أقل من 37 كلغ، البطل الجزائري السابع عالميا، والبطل المغربي، خامس عالميا حسب الفرق، بلغا النهائي وعاد الفوز للجزائري وهو ما يدل على المستوى العالي لهذه الدورة”.

وتابعت سليمة سواكري: “لمسنا تنظيما محكما في هذه الطبعة من الألعاب العربية بشهادة رئيس الاتحاد العربي للجيدو”.