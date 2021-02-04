سواكري: “منحنا ميزانية مالية لكل الرياضيين المتأهلين للأولمبياد والألعاب المتوسطية”

أكدت كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة، سليمة سواكري اليوم الخميس، عن استفادة كل الراضيين من ميزانية التحضير للاستحقاقات المقبلة.

وصرحت سواكري، لتلفزيون “النهار”: “لأول مرة، منحنا ميزانية مالية خاصة بالتحضيرات، لكل الرياضيين المتأهلين للأولمبياد، والألعاب البحر المتوسط”.

وأضاف كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة: “هذه الإجراء، سيسمح لرياضيينا بالتحضير في ظروف ملائمة وبطريقة جيدة، دون أن يشتكوا من نقص الأموال”.

وتابعت سليمة سواكري: “كل الرياضيين المتأهلين للاستحقاقات المقبلة، استفادوا من الدعم المالي اللازم، من أجل التحضير الجيد”.