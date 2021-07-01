سوالمية.. بودرة الحليب المستوردة لم تكن ممزوجة بالاسمنت

كشف المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب، خالد سوالمية، عن تفاصيل إكتشاف أكياس إسمنت عوض بودرة الحليب في شحنة مستوردة بميناء وهران. وأوضح، جمال سوالمية، اليوم الخميس، الشحنة قادمة من الأرجنتين، والمتعامل يمون الجزائر منذ سنة 2016.

وأفاد، المتحدث، أنه تم اكتشاف أكياس اسمنت ابيض بإحدى الحاويات من بين 20 حاوية مستوردة على أساس أنها بودرة حليب. والـ19 حاوية المتبقية –يضيف- محملة ببودرة الحليب، مشيرا إلى أن الحاوية لم تكن محملة ببودرة حليب ممزوجة بمادة الاسمنت. قائلا إنه تم التأكد من عدم تحويل العملة للمورد.

وقال سوالمية، إن مصالحه في اتصال مع المورد، قائلا “ننتظر نتائج التحقيقات من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة”. كما تم مراسلة المورد من أجل تقديم التوضيحات اللازمة حول القضية التي أثارت الرأي العام.

وأضاف المدير العام للديوان، أن المصالح البيطرية أصدرت شهادة، تفيد بعدم قبول دخول الشحنة الى التراب الوطني. حيث يتم حاليا عملية ارجاعها، مشيرا إلى أن القرار لن يؤثر على تموين السوق بالحليب.