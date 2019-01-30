سوخوي سوبرجيت الروسية تنظم لأسطول الجوية الجزائرية

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن العمل جار لتوريد طائرات ” سوخوي سوبر جيت” الروسية إلى الجزائر.

ووقعت الجزائر وروسيا في موسكو اليوم الأربعاء على محضر اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتقني التجاري والعلمي.

وأضاف نوفاك أن الجزائر تعد أحد الشركاء الرئيسيين لروسيا في شمال إفريقيا.

مشيرا إلى أن التبادل التجاري مع الجزائر قد ارتفع خلال الأعوام السابقة، وتجاوز الـ4 مليارات دولار العام الماضي.

وعن أبرز مجالات التعاون بين البلدين، أشار الوزير إلى الزراعة والتجارة والطاقة.

مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا على إنشاء مجموعة مشتركة للعمل في إطار أمن المعلومات السيبراني.

من جانبه قال وزير المالية عبد الرحمن راوية إن نتائج الاجتماع شملت أغلب القطاعات.

بما فيها الزراعة والصحة، مضيفا أن لدى حكومة توجه لتنويع الاقتصاد والصادرات .

وأشار أن أبواب الاستثمار مفتوحة لروسيا في الجزائر، كما شجع الوزير الشركات الروسية على العمل لأخذ حيز أكبر في البلاد.

وركز الاجتماع على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية ليساهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في قطاع التقنيات الفائقة.