سوداني:”حزين لعدم تحقُق حُلمي باللعب في البرميرليغ”

أبدى مهاجم الخضر ونادي دينامو زغرب الكرواتي حزنه بعد تضييعه فرصة اللعب الدوري الإنجليزي الممتاز لرفض ناديه عرض أحد نوادي البرميرليغ.

وتحسر سوداني في تصريح نقله موقع “سبورت أرينا” بعد رفض ناديه لعرض نوتنغهام فورست الإنجليزي هذا الميركاتو.

وقال سوداني في هذا الإطار:”انا حزين قليلا، حلمي منذ الصغر هو اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

مضيفا:”رغم ذلك أحترم قرار إدارة النادي، الذي قد يتغير إلى حين نهاية الميركاتو الشتوي الجاري”.

يشار إلى أن سوداني يلعب لنادي دينامو زغرب في الدوري الكرواتي منذ 5 مواسم ويعد أحسن لاعب في النادي حاليا.