سوداني:”سعيد بالتسجيل مرة آخرى مع فريقي الجديد”

ونشر “سوداني” منذ قليل صورا له من مباراة اليوم التي جمعت فريقه بويغان أتلتيك عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وأرفق سوداني الصور بعبارة:”سعيد أن أسجل مرة أخرى مع فريقي الجديد نوتينغهام فورست.. أحسنتم يا شباب”.

وكان سوداني قد سجل اليوم هدفه الثاني مع فريقه الجديد في اللقاء الذي إنتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لهدفين.

Happy to score again !! Well done lads @NFFC 👌🙏❤️ pic.twitter.com/qC9FYLXL0C

— Hillal Soudani (@Hillal_Soudani) August 18, 2018