سوداني:”قدر الله ماشاء فعل”

ونشر سوداني تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ “تويتر”، يظهر متكئاً على عكازين، قائلا:”قدر الله ماشاء فعل، وسأعود بقوة”.

يذكر أن سوداني يغيب منذ شهور على المشاركة سواء مع ناديه أو المنتخب الوطني، بسبب توالي الإصابات التي تعرض لها مؤخرا.

I will come back even STRONGER 💪🏾 قدر الله وماشاء فعل والحمد لله 🙏 pic.twitter.com/2uUlxTCqEq

— Hillal Soudani (@Hillal_Soudani) November 13, 2018