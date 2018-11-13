سوداني:”قدر الله ماشاء فعل”

الرياضة
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سوداني:”قدر الله ماشاء فعل” هلال العربي سوداني
بقلم وليد كويني

تواصل لعنة الإصابات، مطاردة الدولي الجزائري هلال العربي سوداني، منذ إلتحاقه بناديه الإنجليزي نوتنغهام فوريس الصائفة الماضية.

ونشر سوداني تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ “تويتر”، يظهر متكئاً على عكازين، قائلا:”قدر الله ماشاء فعل، وسأعود بقوة”.

يذكر أن سوداني يغيب منذ شهور على المشاركة سواء مع ناديه أو المنتخب الوطني، بسبب توالي الإصابات التي تعرض لها مؤخرا.


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