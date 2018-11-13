سوداني:”قدر الله ماشاء فعل”

تواصل لعنة الإصابات، مطاردة الدولي الجزائري هلال العربي سوداني، منذ إلتحاقه بناديه الإنجليزي نوتنغهام فوريس الصائفة الماضية.

ونشر سوداني تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ “تويتر”، يظهر متكئاً على عكازين، قائلا:”قدر الله ماشاء فعل، وسأعود بقوة”.

يذكر أن سوداني يغيب منذ شهور على المشاركة سواء مع ناديه أو المنتخب الوطني، بسبب توالي الإصابات التي تعرض لها مؤخرا.