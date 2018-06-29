سوداني:”كل اللاعبين في العالم يحلمون باللعب في إنجلترا”

أعرب النجم الدولي الجزائري هلال العربي سوداني عن سعادته الكبيرة بعد إلتحاقه رسميا بفريق نوتينغهام فورست الإنجليزي أمسية اليوم الجمعة.

وقال نجم الخضر في أول تصريح بعد إمضائه نشره الحساب الرسمي للفريق الإنجليزي “تويتر”:”كل اللاعبين في العالم يحلمون بالتواجد في الدوري الإنجليزي”.

“أشكر فريق نوتينغهام فورست الإنجليزي على تحقيقه حلمي ومنحي فرصة التواجد بإنجلترا”.

يُذكر أن فريق نوتينغهام فورست ينشط في الدرجة الأولى الإنجليزية وليس البريمرليغ.