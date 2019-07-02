يواجه المنتخب الوطني نظيره الغيني يوم الأحد المقبل في إطار الدور ثمن النهائي من منافسة كاس امم إفريقيا بملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة.

ويعتبر اللاعب العربي هلال سوداني آخر من سجل في مرمى منتخب غينيا خلال المباراة الودية التي جمعت المنتخبين شهر جوان من عام 2017 بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وإنتهت المباارة بتفوق الخضر بنتيجة 2-1 من تسجيل سفيان هني في الدقيقة الـ37 والعربي هلال سوداني 78 لصالح الخضر، وأبوبكر كامارا في الدقيقة 58 لصالح غينيا في المباراة التي أشرف فيه المدرب ألكاراز على تدريب الخضر.