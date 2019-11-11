سوداني : ” أشكر بلماضي..وإن شاء الله مانخيبوش”

أعرب مهاجم المنتخب الوطني “العربي هلال سوداني” عن سعادته الكبيرة بعودته مجددا إلى تشكيلة الخضر.

وتحدث لاعب أولمبياكوس اليوناني عن عودته إلى المنتخب الوطني مباشرة بعد وصوله إلى المركز الفني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى قائلا:

” أنا جد سعيد بالعودة مجددا للمنتخب الوطني، وأنا أشكر المدرب الذي منحني ثقته وإن شاء الله لا أخيبه، وأرجع ثقته فوق الميدان”.

“عشت أجواء كأس أمم إفريقيا مثل أي جزائري، وتابعت جميع المباريات، وكنت أول من هنأ اللاعبين بهذا التتويج وأنا سعيد بالعودة إلى المنتخب الذي توج مؤخرا بلقب كأس أمم إفريقيا”.

“بلماضي يعرف إمكاناتي جيدا، وبما أنه إستدعاني فهذا يعني أنه يثق في كثيرا..إن شاء الله سأضع كل مجهوداتي من أجل تقديم الإضافة للمنتخب الوطني”.