سوداني أفضل لاعب في الدوري الكرواتي

إختار “ليونارد ميزاريتش”، قائد نادي “روديش” الكرواتي، الدولي الجزائري، العربي هلال سوداني كأحسن لاعب في الدوري منذ بداية الموسم الجاري.

وصرح لجريدة “تبورتال” المحلية قائلا :”سوداني يُشكل تهديدا دائما على دفاعات المُنافسين، إنه لاعب يصنع الفارق في منطقة العمليات باستمرار”.

وواصل :”هو دائما ما يُسجل أهدافا مُهمة لدينامو زغرب أو يُقدم تمريرات حاسمة، كما أنه قادر على القيام بلقطات رائعة”.

نُشير إلى أن “تبورتال” تقوم بإعداد تصويت يُشارك فيه جميع قائدي فرق الدوري وهذا لاختيار أفضل لاعب في مرحلة الذهاب.