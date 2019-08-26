سوداني :”أنا سعيد وسأسترجع مُستواي تدريجيا”

عبّر الدولي الجزائري، العربي هلال سوداني عن سعادته بأول ظهور رسمي رفقة ناديه الجديد “أوليمبياكوس”، في تصريح لأحد القنوات اليونانية.
وقال :”أشكر زملائي والأنصار على الدعم الذي قدموه لي، ليس من السهل العودة الى المُنافسة بعد 10 أشهر من التوقف”.
وواصل :”حاولت أن أقدم أفضل ما لدي فوق أرضية الملعب”.
وأردف :”يجب أن أظهر قوة كبيرة من هنا فصاعدا خاصة من الناحية النفسية لأني أعلم ضخامة التحديات التي تنتظرنا”.
وأضاف :”سأعمل لأكون في مُستوى الآمال المُعلقة عليّ”.
وختم بالتأكيد على ضرورة إسترجاع لياقته البدنية سريعا، وهي التي تعتبر أبرز نقاط قوته منذ بداية مشواره الكروي.
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