سوداني: “أنصح اللاعبين الشباب بالإحتراف خارج الجزائر”

قدّم هلال سوداني نجم “دينامو زغرب” نصيحته للاعبين الشباب في الدوري الجزائري، وطالبهم بالإحتراف ففي أوروبا هناك كل مقومات النجاح.

وقال سوداني في تصريحات لموقع “لاغازيتا دو فيناك”: “لا أشعر أنه لدي 30 سنة، بالنسبة لي العمر ليس إلا رقما”.

وأضاف: “كل ما يهم هو العمل الجدي كل يوم وأدائك فوق أرضية الميدان، أنصح الجميع بمغادرة الدوري الجزائري”.

وتابع: “أقول هذا للعديد من اللاعبين، الجميع يعلم أنه لدينا لاعبين بإمكانيات كبيرة، ما ينقص هو العمل فقط والجدية”.

وختم كلامه: “الإحتراف في أوروبا سيسهّل عليهم الأمور”.