سوداني: “اشتقت كثيرا لزملائي في المنتخب الوطني”

الرياضة
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سوداني: “اشتقت كثيرا لزملائي في المنتخب الوطني”
بقلم أمير بهلول

أبدى “هلال سوداني” عن سعادته الكبيرة بعد زيارته لزملائه في المنتخب الوطني بعد أن غاب عنهم لفترة من الزمن بسبب الإصابة.

وقال “سوداني” في تصريح للموقع الرسمي للفاف: “قبل البداية، أقول للشعب الجزائري والأمة الإسلامية صح عيدكم”.

وأضاف: “هذه مدة طويلة لم آتي إلى سيدي موسى واشتقت لزملائي، وأردت أن أذهب لرؤيتهم قبل أن يشدوا الرحال إلى قطر وبعدها إلى القاهرة”.

وتابع: “أشكر حكيم مدان الذي اتصل بي وعزمني على الحضور وأشكره على هذه المبادرة التي أسعدتني كثيرا”.

وختم كلامه: “لبيت الدعوة بكل سرور من أجل مشاهدة زملائي وأصدقائي، وأنا سعيد جدا بملاقاتهم”.


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