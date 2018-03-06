سوداني: “اقترحت على زغرب لاعب جزائري.. وأعجبوا به” !

كشف هلال سوداني أنه تحدث مع إدارة “دينامو زغرب”، وحثهم على التعاقد مع أحد اللاعبين الجزائرين دون أنّ يذكر إسمه، وذلك في تصريح خص به موقع “لاغازيتا دو فيناك”.

وقال سوداني: “اقترحت العديد من الأسماء على إدارة دينامو زغرب و في العديد من المناسبات”.

وأضاف: “لن أذكر الأسماء، لكن في المستقبل القريب لربما سنشاهد لاعب جزائري آخر فهم معجبون به”.

وتابع: “مثلما نقول دائما، أنا جزائري وإذا استطعت مساعدة لاعب جزائري آخر على الخروج من الجزائر والإحتراف سأكون مسرورا”.

وختم كلامه: “أنا أمثل الجزائريين وإذا استطعت مساعدة أي لاعب فسيعود ذلك بالنفع عليه وعلى المنتخب”.