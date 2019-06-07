سوداني: “الأجواء تبشر بالخير قبل كأس إفريقيا”

أكد “هلال سوداني” أن الأجواء داخل بيت الخضر تبشر بالخير قبل أيام قليلة من بداية كأس إفريقيا 2019.

وقال “سوداني” في تصريح للموقع الرسمي للفاف: “الأجواء رائعة في المنتخب الوطني، وتحدثت أيضا مع الناخب الوطني جمال بلماضي وحتى مع طبيب المنتخب”.

وأضاف: “الأجواء تبشر بالخير وأتمنى لهم حظ موفق وسعيد في كأس إفريقيا المقبلة”.

وتابع: “لقد استرجعت عافيتي وسأبدأ التحضيرات الموسمية مع فريقي نوتينغهام فورست وسأنضم للمجموعة مباشرة”.

وختم كلامه: “الإصابة أصبحت من الماضي، وأنا مستعد للعودة بقوة وأتمنى أن أكون حاضرا مع المنتخب في شهر سبتمبر المقبل”.