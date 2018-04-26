سوداني :”الفوز بالدوري أولوية ولقب الهداف يُهمني”

شدد الدولي الجزائري، العربي هلال سوداني على أهمية فوز ناديه “دينامو زغرب” بما تبقى من مُباريات لضمان لقب الدوري الكرواتي.

وتحدث لجريدة “جورناتي ليست” قائلا :”صحيح أننا في الصدارة، ولكننا لم نُتوج لغاية الساعة، وعلينا البقاء ومتيقظين حذرين لآخر لحظة”.

وواصل :”غايتي الأولى هي قيادة فريقي للتتويج، وأستهدف أيضا الحصول على لقب هدّاف الدوري، وسأكون سعيدا لو أنجح في ذلك”.

وأوضح هدّاف المنتخب الوطني في الأخير، بأنه وزملاؤه يسعون لحصد الأخضر واليابس، خاصة وأنهم سيلعبون أيضا المُباراة النهائية لكأس كرواتيا.