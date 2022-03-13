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الرياضة

سوداني: المنتخب الوطني سيعوض الإخفاق بالتأهل إلى المونديال

بقلم عزيز طالبي
سوداني: المنتخب الوطني سيعوض الإخفاق بالتأهل إلى المونديال
هلال العربي سوداني
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أكّد الدولي الجزائري هلال العربي سوداني ثقته الكبيرة في لاعبي المنتخب الوطني لتجاوز عقبة الكاميرون والتأهل إلى مونديال قطر.

وقال سوداني في تصريح له لقناة “MBC” عن الاقصاء السابق من الكان. “لا أعرف ماحدث بالضبط للمنتخب الوطني في كأس افريقيا والخروج من الدور الأول. ببساطة لأنّي لم اكن متواجد معهم”.

كما أضاف “المنتخب الوطني سيعوض الإخفاق حتما بالتأهل إلى المونديال على حساب الكاميرون. ثقتي كبيرة”.

كما تطرّق ابن الشلف إلى مشواره في السعودي وتأقلمه “تغيرت الأوضاع، أصبحت أعرف الأجواء جيدًا حاليًا عكس بداياتي منذ عودتي من مجيئي من أوروبا”.

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