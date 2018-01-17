سوداني :”الوجهة إلى أنطاليا..”

ظهر الدولي الجزائري، العربي هلال سوداني وهو بصدد ركوب الطائرة، متوجها صوب مدينة “أنطاليا” التركية، صبيحة اليوم الأربعاء رفقة زملائه.

وسيكون هداف المنتخب الوطني، على موعد مع خوض تربص قصير في بلاد الأناضول وهذا إستعدادا لمرحلة الإياب من الدوري الكرواتي.

وغرّد إبن الشلف من على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي قائلا :”الوجهة الى إنطاليا” وأرفق ذلك بصورة داخل المطار.

ويعيش النجم السابق لـ”فيتوريا غيماريش” فترة زاهية مع “دينامو زغرب” بدليل إختياره كأحسن لاعب في كرواتيا خلال السنة المُنقضية 2017.