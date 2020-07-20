 سوداني بطل الدوري اليوناني رفقة أولمبياكوس

أضاف الدولي الجزائري العربي هلال سوداني، لقبا جديدا إلى رصيده، بعد تتويجه، بطل الدوري اليوناني لهذا الموسم، رفقة ناديه أولمبياكوس.

وترسم أمس الأحد، تتويج سوداني، وناديه أولمبياكوس بلقب البطولة، بعد فوزهم في المباراة التي جمعتهم بنادي أيك أثينا بنتيجة 3-0.

ورغم عودته مؤخرا من الإصابة، تواجد ابن مدينة الشلف، ضمن القائمة الموسعة لناديه في هذه المواجهة، ليحتفل في ختامها رفقة زملائه بلقب البطولة.

يذكر أن العربي هلال سوداني، ساهم في تتويج فريقه أولمبياكوس، بهذا اللقب، بعدما شارك في 19 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف، ومنح 5 تمريرات حاسمة.