سوداني: ” تأثرت كثيرا لتضييع فرصة الإنتقال إلى نوتنغهام فوريست”

اعرب اللاعب الجزائري لفريق دينامو زغرب الكرواتي عن أسفه الشديد بعد تضييعه فرصة الإنتقال إلى نادي نوتنغهام فوريست الإنجليزي.

وأبدى مدرب فريق نوتنغهام فورست عن رغبته في إستقدام اللاعب الجزائري صاحب 30 عاما في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.

ورفضت إدارة دينامو زغرب تسريح سوداني الذي سجل 58 هدف في 62 مباراة من البطولة الكرواتية.

وصرح سوداني أنه كان يحلم باللعب في الدوري الإنجليزي وخوض تجربة جديدة مع نوتنغهام فوريست.

وقال سوداني في تصريح لموقع “نوتينغهام بوست” موضحا:

“لا يمكنني أن أخفي عليكم حسرتي بعد تضييع فرصة الإنتقال إلى نوتنهام فوريستفي الشتاء الماضي، لقد كان بمثابة حلم بالنسبة لي أن ألعب في إنجلترا”.

“أنا أحترم قرار دينامو زغرب وإدارة الفريق التي لديها دوافعها الخاصة التي أدرت لرفض عرض نوتنغهام”.

“لقد تجاوزت تلك الحسرة ، وأنا أكمل مهمتي على احسن وجه مع فريق دينامو زغرب بصفتي لاعب محترف”.