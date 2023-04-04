سوداني :”تجربتي كانت رائعة بعدما توجت بألقاب عديدة “

أبدى الدولي الجزائري الأسبق هلال العربي سوداني رضاه التام على مشواره الكروي بعد تجربة حافلة بالألقاب.

وقال هلال سوداني خلال مداخلته عبر قناة “الرياضية” السعودية “سعيد جدا بالمشوار الجيد الذي قمت به، وإمكانياتي، أحب اللعب في منصب الجناح الأيمن، صحيح أن عمري 35 سنة و لكن اشعر أني في سن 29 سنة”.

كما أضاف سوداني “في الجزائر بدأت اللعب في الاحتراف في سن 16، أظن أن اسم سوداني تداول كثيرا في الجزائر لهذا البعض كانوا يظنون أنني كنت كبير في السن، في 2010، توجت أحسن لاعب وأفضل هداف في البطولة الجزائرية، صحيح خرجت متأخر نوعا من الجزائر لكن العمر كان جيّدا”.

وختم مهاجم ضمك السعودي “أخذت كأس البرتغال و في دينامو زغرب، و آخذت معه عدد من الألقاب، وكذلك في اليونان، الفريق الذي أنشط له لا يملك خبرة كبيرة في الألقاب”.

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