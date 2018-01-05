سوداني.. جاهز للعودة

أبدى المُهاجم الدولي الجزائري “العربي هلال سوداني” لاعبُ فريق “دينامو زغرب” الكرواتي جاهزيته التامة للعودة إلى الميادين بعد فترة الراحة.

ونشر إبن مدينة “الشلف” أمسية اليوم الجمعة صورة له في مركز فريقه وهو يُجري إختبار التنفس بواسطة تجهيزات التحضيرات البدنية.

وأرفق لاعبُ الخضر الصورة التي نشرها على صفحته الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام” بكلمة:”جاهز”.

في تعبير مُباشر منه على إستعداده لقيادة فريقه الكرواتي في اللقاءات القادمة بعد أن قضى عطلته الشتوية بمدينة “ميامي” الأمريكية.

وأكمل “الأسمر الجزائري” مرحلة الذهاب هدافا للدوري الكرواتي ب 11 هدف بعد مرور 20 جولة.