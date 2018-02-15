سوداني: “حزنت كثيرا لعدم إنتقالي لنوثنغهام فوريست”

أكد الدولي الجزائري العربي هلال سوداني، أنه شعر بحزن كبير لعدم تجسيد صفقة انتقاله لنادي نوثنغهام فوريست، في الميركاتو الشتوي المنصرم.

وصرح سوداني للصحافة الكورواتية: “لن أكذب، كنت حزينا جدا لأنني لم أذهب إلى نوتنغهام، كنت أحلم فقط باللعب في إنجلترا”.

وأضاف: “النادي قرر عدم السماح لي بالذهاب، رغم أنني كنت أرغب في الرحيل، والإدارة لديها أسبابها الخاصة لعدم تقبل ذلك”.

وتابع: “لدي عقد مع دينامو زغرب، وأنا أحترم ذلك وسوف أحترمه دائما، تجاوزت الآن هذا الأمر، وبدأنا صفحة جديدة”

وأردف: “أدائي مع الفريق، يثبت أنني تجاوزت الأمر، أقدم دائما أفضل ما لدي، وسأواصل فعل ذلك لأن دينامو، يبقى الأفضل بالنسبة لي”.