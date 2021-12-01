سوداني : “حققنا بداية موفقة وهدفنا مشوار مشرف في البطولة العربية”

أبدى مهاجم الخضر هلال سوداني، سعادته بالفوز الأول في هذه البطولة العربية، مؤكدا سعيهم لتحقيق مشوار مشرف.

وصرح سوداني، عقب هذه المباراة: “احترمنا المنافس منذ البداية، كوننا ندرك بأن السودان تملك منتخبا قويا”.

كما أضاف مهاجم الخضر: “الحمد لله تمكنا من تحقيق أول فوز برباعية، وهذا بفضل مجهودات كل اللاعبين”.

وأردف: “بالنسبة لنا لا يوجد منتخب أول وثاني، أو لاعب أساسي، وبديل، كلنا هنا لتمثيل منتخب واحد وهو المنتخب الجزائري”.

وتابع العربي هلال سوداني: “جئنا إلى قطر بنية تشريف العلم الجزائري، وتحقيق مشوار مشرف في هذه البطولة العربية”.

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كما عزّز المهاجم هلال العربي سوداني الرصيد التهديفي للمنتخب الوطني أمام منتخب السودان. في اللقاء الذي يجري بملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة.

كما تمكّن مهاجم الخضر سوداني من تسجيل الهدف الشخصي له في الدقيقة الـ 46 من الشوط الأول.

إلى جانب ذلك، يسعى مهاجم ضمك السعودي للتألق مجدّدا مع المنتخب الوطني. على أمل إستدعائه من قبل الناخب الأول جمال بلماضي. والاستعانة بخدماته في كأس أمم افريقيا التي ستجري بالكامرون.

يذكر، أن إبن مدينة الشلف عاد لحمل الألوان الوطنية بعد غياب طويل بالنظر إلى الإصابات المتكرّرة و خيارات الناخب الوطني جمال بلماضي.

كما دخل الخضر أجواء كأس العرب، بقوة، متجاوزين السودان وبكل سهولة برباعية كاملة دون رد، وبآداء مميز خاصة في الشوط الأول.

ولم يترك الخضر الوقت لصقور الجديان للتنفس، حيث افتتحوا باب التسجيل بفضل بغداد بونجاح على مرتين، وأضاف بن العمري الثالث.

وخلال الشوط الثاني، لم يُظهر محاربو الصحراء الشيء الكثير، واكتفوا بهز الشباك في مناسبة وحيدة بفضل العربي هلال سوداني.

وشهد لقاء الخضر بروز الحارس رايس وهاب مبولحي الذي صد ركلة جزاء بطريقة رائعة، نفذها الغربال.

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