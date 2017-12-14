سوداني: “دخلت ساحة الكبار وسأشجع كرواتيا في المونديال”

أبدى الدولي الجزائري العربي هلال سوداني سعادته بنيله لقب أحسن لاعب في كرواتيا لسنة 2017، معتبرا ذلك دفعا معنويا لمسيرته.

وصرح سوداني للصحافة الكرواتية عقب هذا التتويج: “أنا سعيد للغاية وفخور بهذه الجائزة، وبانظمامي لقائمة اللاعبين الكبار المتوجين بهذا اللقب”

وأضاف: “هذا التتويج يمنحني جرعة إضافية من الثقة، لمواصلة العمل في الموسم الجاري وتصحيح بعض الأخطاء”.

وبخصوص عودة فريقه للتتويجات أضاف: “بالطبع سنعود للتتويج من جديد بالألقاب، فنحن دينامو ويجب أنّ ننال الثنائية هذا الموسم”.

من جهة أخرى تحدث مهاجم الخضر عن تأهل كرواتيا لكأس العالم 2018، وعن مواجهتها المرتقبة أمام منتخب نيجيريا.

وصرح: “لم أكن ألعب ضد نيجيريا لأنني أصبت، لكنني تابعت المباراة، نيجيريا جيدة، ولكن كرواتيا أفضل بكثير، وبالطبع سأشجع كرواتيا”.

في الأخير حرص سوداني على شكر فريقه الذي ساعده على نيل هذه الجائزة: “أشكر اللاعبين الذين صوتوا لي، وفريقي دينامو”