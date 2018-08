سوداني: “سعيد بتسجيل أول أهدافي مع نوتينغهام”

وعبر “سوداني” عن سعادته بتسجيله أول أهدافه مع الفريق الإنجليزي وذلك عبر حسابه الرسمي في “التويتر”.

وقال إبن مدينة “الشلف”: “سعيد بتسجيلي أول أهدافي مع الفريق وأيضا بتحقيق فوز مهم، عمل جيد يا زملاء”.

يذكر أن “سوداني” شارك في 34 دقيقة فقط وتمكن من تسجيل هدف الفوز لفريقه بطريقة رائعة.

Happy to score my first goal in CITY GROUND and very happy for important win!!! Well done lads 🔥 @NFFC pic.twitter.com/o0LgJNk7le

— Hillal Soudani (@Hillal_Soudani) August 11, 2018