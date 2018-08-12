سوداني: “سعيد بتسجيل أول أهدافي مع نوتينغهام”

تمكن الجزائري “هلال سوداني” من تسجيل أول أهدافه مع فريقه الجديد “نوتينغهام فوريست” يوم أمس، أين قاد فريقه لتحقيق فوز مهم في “الشامبيونشيب”.

وعبر “سوداني” عن سعادته بتسجيله أول أهدافه مع الفريق الإنجليزي وذلك عبر حسابه الرسمي في “التويتر”.

وقال إبن مدينة “الشلف”: “سعيد بتسجيلي أول أهدافي مع الفريق وأيضا بتحقيق فوز مهم، عمل جيد يا زملاء”.

يذكر أن “سوداني” شارك في 34 دقيقة فقط وتمكن من تسجيل هدف الفوز لفريقه بطريقة رائعة.