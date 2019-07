وشارك إبن الشلف في مباراة ودية لفريقه اليوناني ماجعله ينشر صورة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وأرفق مهاجم الخضر الصورة التي وضعها بعبارة:”بعد 8 أشهر من الغياب بداعي الإصابة الخطيرة أنا سعيد بعودتي للميادين”.

After 8 months happy to come back 💪🏾🙏⚽️ @olympiacos_org pic.twitter.com/t244BNoULB

— Hillal Soudani (@Hillal_Soudani) July 10, 2019