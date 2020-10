ونشر “سوداني” عبر حسابه الرسمي في التويتر: “من الرائع عودتي مجددا للملاعب وأنا سعيد بتسجيلي هدف لفريقي”.

هذا ولا يزال النجم الجزائري يسعى لفرض نفسه مع “أولمبياكوس”، خاصة أن الإصابات منعته من تقديم أفضل نسخة له.

Good to be back and happy to score again for my team! Pame @olympiacosfc 🙏 #nevergiveup pic.twitter.com/cYM0pV20sd

