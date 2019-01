سوداني عازم على العودة بقوة إلى الميادين !!

بعد شفائه النسبي من الإصابة التي تعرض لها مع فريقه “نوتينغهام فورست الإنجليزي” وإنطلاقه في عملية إعادة التأهيل.

ونشر سوداني صورة له داخل قاعة تقوية العضلات سهرة اليوم الأحد على حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وأرفقها بعبارة:”ضع أهدافك عالية … ولا تتوقف حتى تصل إليهم”.

Set your goals high…And don’t stop until you reach them 💪🏾💪🏾 pic.twitter.com/UvH6NKzzbI

— Hillal Soudani (@Hillal_Soudani) January 27, 2019