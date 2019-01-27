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سوداني عازم على العودة بقوة إلى الميادين !!

الرياضة
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سوداني عازم على العودة بقوة إلى الميادين !! صورة سوداني
بقلم عبد النور حواز

يعتزم النجم الدولي الجزائري “هلال العربي سوداني” العودة إلى الميادين في أقرب وقت ممكن.

بعد شفائه النسبي من الإصابة التي تعرض لها مع فريقه “نوتينغهام فورست الإنجليزي” وإنطلاقه في عملية إعادة التأهيل.

ونشر سوداني صورة له داخل قاعة تقوية العضلات سهرة اليوم الأحد على حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وأرفقها بعبارة:”ضع أهدافك عالية … ولا تتوقف حتى تصل إليهم”.


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