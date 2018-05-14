سوداني على مقربة من لقب شخصي جديد

سيكون الدولي الجزائري، العربي هلال سوداني، أمام فرصة هامة، لتعزيز حظوظه في إضافة لقب شخصي جديد إلى رصيده، في الدوري الكرواتي.

ويسعى إبن مدينة الشلف لاستغلال مباراة اليوم التي ستجمع فريقه دينامو زغرب، بنادي روديس، لرفع حصيلته من الأهداف لهذا الموسم.

ففي حال سجل سوداني، هدف في هذه المباراة، سينفرد بصدارة هدّافي الدوري الكرواتي، والتي يتقاسمها حاليا مع لاعب نادي ريجيكا، هيبر، بـ16 هدفا لكل منهما.

وتعد هذه المباراة التي سيلعبها سوداني أمام نادي روديس، شكلية بالنسبة لفريقه دينامو زغرب، بالنظر لضمانه لقب البطولة قبل جولتين عن نهاية الموسم.