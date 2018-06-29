سوداني على موعد لاجتياز الفحص الطبي مع نوتينغهام

اقترب الدولي الجزائري، العربي هلال سوداني، من ترسيم انضمامه لنادي نوتينغهام فوريست الإنجليزي، قادما من دينامو زغرب الكرواتي.

وبعد مفاوضات طويلة بين الطرفين، كشف جون بيرسي، صحفي “تيليغراف” البريطانية، أنّ سوداني، سيجتاز الفحص الطبي مع نوتينغهام، الجمعة المقبل.

وتأتي هذه الخطوة لتأكد توصل إدارة النادي الإنجليزي، لاتفاق نهائي مع نظيرتها من كرواتيا، بخصوص انتقال مهاجم الخضر للتشامبين شيب الإنجليزية.

وفي حال اجتياز هلال سوداني، للفحص الطبي بنجاح، سيحقق حلمه باللعب في إنجلترا، أين سيجاور زميله في المنتخب الوطني، عدلان قديورة، في نادي نوتينغهام فوريست.