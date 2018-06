سوداني على موعد لاجتياز الفحص الطبي مع نوتينغهام

وبعد مفاوضات طويلة بين الطرفين، كشف جون بيرسي، صحفي “تيليغراف” البريطانية، أنّ سوداني، سيجتاز الفحص الطبي مع نوتينغهام، الجمعة المقبل.

وتأتي هذه الخطوة لتأكد توصل إدارة النادي الإنجليزي، لاتفاق نهائي مع نظيرتها من كرواتيا، بخصوص انتقال مهاجم الخضر للتشامبين شيب الإنجليزية.

وفي حال اجتياز هلال سوداني، للفحص الطبي بنجاح، سيحقق حلمه باللعب في إنجلترا، أين سيجاور زميله في المنتخب الوطني، عدلان قديورة، في نادي نوتينغهام فوريست.

#nffc are set to sign striker El Arbi Hillel Soudani, an Algerian international, after agreeing a deal with Dinamo Zagreb. Medical on Friday confirmed

— John Percy (@JPercyTelegraph) June 27, 2018