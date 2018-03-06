سوداني: “فخور بمسيرتي الكروية لحد الآن”

الرياضة
  • -
  • 0
سوداني: “فخور بمسيرتي الكروية لحد الآن”
بقلم أمير بهلول

أكد مهاجم “دينامو زغرب”، هلال سودانين أنه فخور بمسيرته الكروية لحد الآن خاصة وأنه خريج المدرسة الجزائرية، والتألق في سماء أوروبا ليس سهلا.

وقال سوداني في تصريحات لموقع”لاغازيتا دو فيناك”: “خروجي من الدوري الجزائري والاحتراف هو نجاح بحد ذاته”.

وأضاف: “هناك فرق بين البطولة الكرواتية والبرتغالية، لكني فخور بمسيرتي الكروية لحد الآن”.

وتابع: “لم أكن أتوقّع أنّ أبقى كل هذه المدة في كرواتيا، لكن هذا هو “المكتوب”، وأنا سعيد هنا”.

وختم كلامه: “أهم شيء هو الإحترام، وهذا ما لا يمكن شرائه، وأنا هنا في أفضل حال”.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital