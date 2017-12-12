سوداني فعّال بنسبة 100% هذا الموسم

يُوقع الدولي الجزائري، العربي هلال سوداني على موسم تاريخي بتمكنه من التسجيل وتقدم كُرات حاسمة بجميع المُباريات التي شارك فيها.

وكشفت الأرقام بأن إبن الشلف، زار الشباك 11 مرة وقدم 3 كُرات حاسمة في 13 لقاءً ظهر فيه بالدوري الكرواتي، أي بفعالية تصل نسبتها لـ %100.

وتُوضح الإحصائيات الفورمة التي يتواجد فيها هداف مُحاربي الصحراء، وتحرره كُليا، مُنذ تمديد عقده مع كبير كرواتيا إلى غاية 2020.

ويسعى اللاعب السابق لفيتوريا غيماريش المُواصلة على هذا المنوال وقيادة فريقه لاسترجاع لقب الدوري الذي ضيعه الموسم الماضي لصالح “ريجيكا”.