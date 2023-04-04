سوداني :”كرة القدم أخذت وقتي كثيرا وسأرتاح بعد الاعتزال”

كشف الدولي الجزائري هلال العربي سوداني عن أهداف المستقبلية بعد اتخاذه قرار الاعتزال في وقت لاحق.

وقال هلال سوداني في حواره لقناة “الرياضية السعودية”:”عالم كرة القدم اخذ مني وقتي كثيرا، لا أفكّر في التواجد بعد الاعتزال، أحتاج للراحة و يجب منح قوتي للعائلة”.

كما أكّد سوداني أنه لم يفشل في الفوز بالجوائز في البطولة السعودية وإنما “الجوائز الفردية تمنح للاعبي الفرق الكبيرة، اللاعب الذي يلعب في الهلال آو الاتحاد ليس مثل اللاعب المتواجد في ضمك”.

وعن قوة الدوري السعودي، قال ابن مدينة الشلف “البطولة السعودية قوية، لكن لا يجب مقارنتها بدوريات أكبر مثل الدوري الإنجليزي”.

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